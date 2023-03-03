Уровень преступности упал в Хабаровске в 2022 году Фото: Администрация Хабаровска

Руководитель хабаровского управления МВД России Станислав Крючков доложил о результатах работы за 2022 год городским депутатам. В краевой столице заметно снизился уровень преступности:

- количество тяжких и особо тяжких преступлений на 12,6 процента;

- разбоев на 32,1 процента;

- краж на 5,2 процента;

- угонов на 41,8 процента;

- убийств на 22,8 процента;

- нанесений тяжкого вреда здоровью на 6,2 процента.

Но не все показатели оказались положительными. В Хабаровске участились случаи телефонных мошенничеств на 29,2 процента, афер с банковскими счетами - на 16,7 процента, в интернете - на 7,5 процента.

- Безусловно, главные участники системы профилактики - участковые, которых сегодня в городе работает 154. На одного сотрудника приходится четыре тысячи жителей. За прошлый год раскрыто почти 700 и задокументировано более 3,5 тысячи административных нарушений, - рассказал Станислав Крючков.

В 2022-м было зарегистрировано 901 преступление в сфере наркооборота, в том числе 358 тяжких и особо тяжких, связанных с торговлей запрещенкой - 517. Из незаконного оборота изъято больше 37 килограммов наркотиков.

За год раскрыто 264 преступления в экономической сфере. Больше чем на треть снизилось количество ДТП с участием детей и на 13,3 процента - по вине пьяных водителей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.