Уровень преступности упал в Хабаровске в 2022 году
Фото: Администрация Хабаровска
Руководитель хабаровского управления МВД России Станислав Крючков доложил о результатах работы за 2022 год городским депутатам. В краевой столице заметно снизился уровень преступности:
- количество тяжких и особо тяжких преступлений на 12,6 процента;
- разбоев на 32,1 процента;
- краж на 5,2 процента;
- угонов на 41,8 процента;
- убийств на 22,8 процента;
- нанесений тяжкого вреда здоровью на 6,2 процента.
Но не все показатели оказались положительными. В Хабаровске участились случаи телефонных мошенничеств на 29,2 процента, афер с банковскими счетами - на 16,7 процента, в интернете - на 7,5 процента.
- Безусловно, главные участники системы профилактики - участковые, которых сегодня в городе работает 154. На одного сотрудника приходится четыре тысячи жителей. За прошлый год раскрыто почти 700 и задокументировано более 3,5 тысячи административных нарушений, - рассказал Станислав Крючков.
В 2022-м было зарегистрировано 901 преступление в сфере наркооборота, в том числе 358 тяжких и особо тяжких, связанных с торговлей запрещенкой - 517. Из незаконного оборота изъято больше 37 килограммов наркотиков.
За год раскрыто 264 преступления в экономической сфере. Больше чем на треть снизилось количество ДТП с участием детей и на 13,3 процента - по вине пьяных водителей.
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