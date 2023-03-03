В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска началась роспись стен Фото: Хабаровская епархия

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе целый месяц велась подготовка стен к росписи. Теперь, когда поверхность полностью готова, иконописцы приступили к нанесению рисунков на перекрытия алтарной части верхнего храма.

- Наш собор - третий по размеру среди всех храмов в России. Поэтому у нас долго не было финансовой возможности приступить к работам. Сейчас благодаря поддержке правительства края этот момент, наконец, настал, - сказал иерей Евгений Зябликов, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Проект росписи главного собора Хабаровска разрабатывался Александром Чалдиным, худруком московской мастерской «Благоукраситель» вместе с дизайнерами и модельерами компании. Координирует процесс Владыка Артемий.

Высота сводов до основания в алтаре - порядка 24 метров. Сейчас над росписью собора трудятся шесть иконописцев, но скоро их будет восемь - пять женщин и трое мужчин.

- У женщин есть привилегия - нам разрешается во время работы заходить в алтарь. Технология росписи очень сложная и трудоемкая. Сначала мы делаем шаблоны, подгоняем их под стены и только позже начинаем писать красками. Иконопись - это не простая классическая живопись, - сказала Елена Маллер, иконописец.

На сводной части алтаря появятся сюжеты Рождества Пресвятой Богородицы и Введения во храм Божией Матери. На самом большом участке стены с востока будет располагаться образ Христа Вседержителя с открытым Евангелием, а также композиция причастия апостолов. На северной и южной стенах изобразят ряд святителей из 12 человек и пророческий ряд из медальонов. На западной части будет большая композиция - лоно Авраамово с Богородицей, Ноем, Авраамом, благоразумным разбойником и ангелом.

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