Мазутные котельные ликвидируют в Хабаровском крае Фото: Татьяна Пестерева

В Хабаровском крае продолжают избавляться от мазутных котельных. Модернизация отопительной системы сейчас проходит в селе Калинка. Здесь меняют старое оборудование, которое работало на мазуте, на автоматическую систему «Терморобот».

- При переводе жидкотопливных котельных на уголь тарифы на отопление снижаются почти на 40 процентов. Например, в Благодатном была проведена модернизация, после чего платежи снизились на 40,7 процента. Уменьшается и негативное влияние на экологию. Современные технологии направлены на безотходное производство. Сокращаются и потери тепла в среднем на 15 процентов, - сказала Лариса Мицкая, замглавы управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при минЖКХ Хабаровского края.

Напомним, в Хабаровском районе мазутная котельная осталась только в селе Калинка. С 2020 года здесь закрыто шесть вредных отопительных комплексов. Вместо них «Термороботы» появились в населенных пунктах Князе-Волконское, Благодатное, Гаровка-2, Черная Речка, Мирное, Сергеевка.

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