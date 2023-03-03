Композиция уроженки Хабаровска прозвучит в шоу «Конфетка» на ТНТ

Композицию уроженки Хабаровска перепоют в шоу «Конфетка» на ТНТ Фото: ТНТ

Новый выпуск музыкального шоу «Конфетка» зрители ТНТ увидят 4 марта в 21:00. В нем можно будет услышать переделанную композицию авторства уроженки Хабаровска Дарьи Краевой, которая выступает под псевдонимом DARYANNA. Она примет участие в шоу с треком «Чудо-рыбка».

Дарья Краева родилась в Хабаровске в семье военнослужащих. Она жила в краевой столице до третьего класса, после чего вместе с родителями переехала в Санкт-Петербург. Мало кому известно, что Дарья - дочь известного российского шансонье Алексея Краева.

- Впервые принимаю участие в таком шоу. Было очень интересно и ярко, а главное - с юмором. Здорово, что авторы и исполнители из народа могут быть услышаны на всю страну и получить вознаграждение за свой труд. Оба ведущих - Гарик Мартиросян и Марина Кравец - огонь. Я не ожидала такой версии моей песни. Прекрасная аранжировка, исполнение и очень зрелищный номер. Танцевала от души! Это реально вкусная конфетка! - поделилась Дарья Краева.

Суть шоу «Конфетка» в том, чтобы дать вторую жизнь композициям неизвестных авторов. Песни, выложенные в интернете, переделывают известные звезды. С обновленными треками они выступают перед жюри, которое оценивает качество обработки и звучания композиций. Автора лучшего номера ждет приз - 300 тысяч рублей.

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