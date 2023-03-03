В Хабаровске и Восточном откроют ресурсные классы для детей с особенностями развития Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел личный прием жителей. К главе региона обратились Ольга Хоботова из Хабаровска и Дарья Миляева из села Черная Речка. Женщины просили помочь семьям, воспитывающих детей с аутизмом, организовать обучение ребят в одной из школ краевой столицы.

Обе женщины состоят в АНО «Я есть», которая поддерживает людей с расстройством аутистического спектра (РАС), помогает детям в рамках инклюзивного обучения и социальной адаптации. В число наиболее эффективных методов как раз и входит создание в школах для таких учеников ресурсных классов. По мнению женщин, необходимыми условиями для появления «особенного» класса обладает лицей «Звездный» в микрорайоне «Ореховая сопка».

- Мы поможем в реализации вашей инициативы. «Звездный» - хороший вариант. Механизм проработаем вместе с минобрнауки края, администрацией Хабаровска и остальными ответственными структурами, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор принял решение открыть еще один ресурсный класс в школе села Восточное. Это поможет детям с РАС из Хабаровского района обучаться наравне со сверстниками.

- Поручаю минобразования решить все вопросы с кадрами до 1 апреля. Органы местной власти должны подготовить выбранные школы к приему детей до 1 сентября. Эти дети - полноправные члены общества. И мы продолжим им создавать все условия.

По словам министра образования края Виктории Хлебниковой, подготовка специалистов уже ведется.

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