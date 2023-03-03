Олег Сутурин покинул пост главы министерства строительства Хабаровского края

3 марта 2023 года Олег Сутурин ушел с поста главы минстроя Хабаровского края. От этом стало известно в пятницу. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен первый замминистра Алексей Дубов.

Новость об уходе главы регионального минстроя появилась неожиданно для всех. Об этом начали писать местные СМИ, но официальной информации на сайте ведомства пока нет. На главной странице сайта краевого минстроя все еще указано имя его руководителя - Олега Сутурина. Однако в пресс-службе информацию об уходе министра подтвердили.

- Да, это правда. И. о. министра строительства - Алексей Сергеевич Дубов, - сказала «КП» - Хабаровск» Марина Ильющенко, пресс-секретарь ведомства.

Причина ухода Олега Сутурина с поста пока не известна. Напомним, он занимал должность главы регионального минстроя с октября 2021 года.

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