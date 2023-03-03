Дорожную разметку начнут обновлять на дорогах Хабаровска в середине апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обновлять дорожную разметку в Хабаровске начнут с приходом тепла. Нужно, чтобы температура воздуха на улице была стабильно выше ноля. Обычно подходящие условия наступают в апреле. Мэр города Сергей Кравчук поручил дорожникам не затягивать с началом работ, поэтому было решено приступить к ним в середине апреля.

Разметку чаще делают специальной краской, которую используют при температуре от 10 до 35 градусов тепла. При этом сама дорога должна быть прогрета минимум до пяти градусов выше ноля. Подходящая влажность воздуха - до 75 процентов. Перед покраской асфальт должен быть очищен от грязи и пыли.

- Городское управление дорог и внешнего благоустройства уже подготовило документы для проведения аукциона, по результатам которого будет определен подрядчик, - рассказали в администрации Хабаровска.

В первую очередь разметку нанесут на основные улицы города - Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Матвеевское шоссе и магистрали, пересекающие центр. Очередность будет определяться с учетом трафика и маршрутов общественного транспорта.

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