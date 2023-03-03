Число фальшивых купюр увеличилось в Хабаровском крае в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год в банковской системе Хабаровского края увеличилось количество обнаруженных поддельных денег. В сравнении с 2021-м их стало больше почти на 17 процентов. Больше всего фальшивок оказалось среди банкнот номиналом в пять тысяч рублей.

В прошлом году выявлено 90 подделок. Из них 84 - пятитысячные купюры, пять - номиналом в тысячу рублей, одна - 100 рублей. Не обошли фальшивомонетчики стороной и иностранную валюту. Специалисты обнаружили семь 100-долларовых купюр, имеющих признаки подделки.

- Настоятельно рекомендуем проверять купюры до того, как положить их в кошелек. У всех банкнот есть общие признаки подлинности, которые легко проверить без оборудования на просвет, на ощупь, меняя угол зрения. При сомнении в подлинности наличных, которые вам дают на сдачу, попросите их заменить. А если обнаружили у себя сомнительную купюру, отнесите ее в банк на бесплатную экспертизу, - сказала Татьяна Агеева, главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения Банка России по Хабаровскому краю.

На официальном сайте Центробанка есть раздел «Наличное денежное обращение», посвященный описанию российских банкнот, и справка по определению их подлинности. Также справочная информация есть в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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