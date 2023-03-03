Больше четырех тысяч мест появится в ближайшие годы в школах Хабаровска

Больше 4 тысяч мест появится в ближайшие годы в школах Хабаровска Фото: управление образования Хабаровска

В Хабаровске идет строительство школ. Благодаря этому в ближайшие годы в краевой столице появятся 4300 школьных мест, сообщает управление образования города.

В самом разгаре строительство двух школ: в микрорайоне «Строитель» и по улице Демьяна Бедного.

- Каждая из школ рассчитана на 1100 мест. Сесть за парты в новых учреждениях ученики смогут с 1 сентября 2024 года, - рассказали в пресс-службе управления образования Хабаровска.

Кроме того, в этом году специалисты начнут строить еще одно образовательное учреждение. Новая школа появится в микрорайоне «Ореховая Сопка» и сможет разместить 2100 ребят. Таким образом власти города выполняют поручение Владимира Путина, президента России, по переходу на обучение в одну смену.

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