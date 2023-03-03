17 тонн цветов привезли к 8 марта в Хабаровск Фото: международный аэропорт Хабаровска

Совсем скоро цветы станут главным украшением праздника. Розы трех цветов - красные, розовые и желтые - упакованы в коробки. В Хабаровск они прилетели из Москвы на регулярных рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

- Только за вчерашние сутки сотрудниками Службы организации почтово-грузовых перевозок АО «Хабаровский аэропорт» обработано 17 тонн прекрасного груза, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отношение к цветам трепетное, ведь они - скоропортящийся груз. Поэтому и требования к их обработке серьезные. Чтобы передать заказ получателям, у работников есть всего три часа после того, как самолет приземлился в городе.

Поэтому сразу из воздушного судна растения в контейнерах перевозят в грузовой терминал, где раскомплектовывают и размещают на теплом складе. Совсем скоро они появятся в цветочных магазинах города.

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