Около 170 километров территорий у водоемов уберут в Хабаровском крае в 2023 году Фото: минприроды Хабаровского края

Порядка 170 километров водоемов Хабаровского края в этом году приведут в порядок. В регионе продолжается экологическая акция «Вода России». Каждый год в районах определяются места, которые нужно убрать. В основном это популярные у хабаровчан участки на берегах рек и озер, и, соответственно, сильно загрязненные.

На основе предложений муниципалитетов формируется план работ по очистке прибрежных зон.

- К работам привлекают эковолонтеров. Мероприятия проходят в теплое время года. Сроки уборки зависят от погоды, эпидемиологической ситуации и паводковой обстановки. Обычно акция начинается в Хабаровске в апреле, после к ней присоединяются южные и центральные районы края. Когда растает снег - поздней весной или в начале лета - присоединяются и северяне. Если погода позволяет, хабаровчане продолжают выходить на уборку вплоть до конца октября, - рассказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

В этом году уборка ждет 170 километров берегов во всех районах края. Уже больше 3800 человек заявили, что хотят участвовать в акции, 800 человек - из Хабаровского района.

Больше всего работы запланировано в Хабаровске, Нанайском, Николаевском и Хабаровском районах. Кроме того, волонтеры приведут в порядок и другие водоемы региона. На уборку в районах выйдут не только эковолонтеры, но и юнармейцы, участники патриотических клубов, ребята из школ, детских домов, детских садов, сотрудники домов культуры, почты и библиотек.

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