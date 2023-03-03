Плюсовые температуры установятся в Хабаровском крае 4 марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первые проблески весны почувствуют жители региона в эту субботу. Погода в Хабаровске 4 марта порадует теплом. По прогнозам синоптиков, температура днем поднимется до +1 градуса, хотя ночью будет все еще холодно - от -13 до -15. Юго-западный ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду. Осадки 4 марта не прогнозируются.

На юге Хабаровского края 4 марта погода будет изменчивой. Ночью возможен небольшой снег, а температура будет от -13 до -18. Днем потеплеет. Градусник покажет от -3 до +2 градусов. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду.

В центральной части региона осадки возможны на территории Советско-Гаванского и Ванинского районов. Ночью температура составит от -13 до -27, а днем от -6 до +2. Порывы ветра местами будут доходить до 14 метров в секунду.

На северных территориях ожидается небольшой снег. Ночью похолодает от -13 до -26. Днем ожидается от -20 до ноля градусов. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, а в Тугуро-Чумиканском районе порывы достигнут 22 метров.

Первые проблески весны почувствуют жители региона в эту субботу. Погода в Хабаровске 4 марта порадует теплом. По прогнозам синоптиков, температура днем поднимется до +1 градуса, хотя ночью будет все еще холодно – от -13 до -15. Юго-западный ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду. Осадки 4 марта не прогнозируются.

На юге Хабаровского края 4 марта погода будет изменчивой. Ночью возможен небольшой снег, а температура будет от -13 до -18. Днем потеплеет. На градуснике покажет от -3 до +2 градусов. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду.

В центральной части региона осадки возможны на территории Советско-Гаванского и Ванинского районов. Ночью температура составит от -13 до -27, а днем от -6 до +2. Порывы ветра местами будут доходить до 14 метров в секунду.

На северных территориях ожидается небольшой снег. Ночью похолодает от -13 до -26. Днем ожидается от -20 до ноля градусов. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, а в Тугуро-Чумиканском районе порывы достигнут 22 метров.