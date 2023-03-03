17 участков дорог отремонтируют в Индустриальном районе Хабаровска в 2023 году Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В 2023 году в Хабаровске продолжится реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В Индустриальном районе краевой столицы за этот год планируют отремонтировать 17 участков транспортной сети:

- Гастелло от Айвазовского до Сунгарийской;

- от дома №41 по Монтажной до Строительной;

- Мельничная от береговой полосы Амурской протоки до Ульяновской;

- Индустриальная от дома №4 по Индустриальной до Балтийской;

- от дома №1а/1 по Менделеева до Строительной;

- Выставочная от Павла Морозова до Краснореченской;

- Алеутская от улицы Образцовой до одноименного переулка;

- Войсковая от Ворошилова до Активистов;

- Образцовая от Тверской до дома №83 Б по Образцовой;

- Тверская от Павла Морозова до Образцовой;

- Трамвайная от Краснореченской до Центральной;

- переулок Казарменный от Слободской до Дальневосточного юридического института;

- переулок Алданский от Краснореченской до Световой;

- переулок Образцовый от Алеутской до Образцовой;

- переулок Анадырский от оврага до Мате Залки;

- переулок Стадионный от Ульяновской до Мельничной.

На всех участках заменят основание дорог, установят новые бордюры и водопропускные лотки, уложат асфальт, обустроят тротуары. Общая протяженность вех участков составит 9,67 километра. Сумма финансирования - 411,9 миллиона рублей.

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