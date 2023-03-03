17 участков дорог отремонтируют в Индустриальном районе Хабаровска в 2023 году
Фото: Александра ЯВИЩЕНКО
В 2023 году в Хабаровске продолжится реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В Индустриальном районе краевой столицы за этот год планируют отремонтировать 17 участков транспортной сети:
- Гастелло от Айвазовского до Сунгарийской;
- от дома №41 по Монтажной до Строительной;
- Мельничная от береговой полосы Амурской протоки до Ульяновской;
- Индустриальная от дома №4 по Индустриальной до Балтийской;
- от дома №1а/1 по Менделеева до Строительной;
- Выставочная от Павла Морозова до Краснореченской;
- Алеутская от улицы Образцовой до одноименного переулка;
- Войсковая от Ворошилова до Активистов;
- Образцовая от Тверской до дома №83 Б по Образцовой;
- Тверская от Павла Морозова до Образцовой;
- Трамвайная от Краснореченской до Центральной;
- переулок Казарменный от Слободской до Дальневосточного юридического института;
- переулок Алданский от Краснореченской до Световой;
- переулок Образцовый от Алеутской до Образцовой;
- переулок Анадырский от оврага до Мате Залки;
- переулок Стадионный от Ульяновской до Мельничной.
На всех участках заменят основание дорог, установят новые бордюры и водопропускные лотки, уложат асфальт, обустроят тротуары. Общая протяженность вех участков составит 9,67 километра. Сумма финансирования - 411,9 миллиона рублей.
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