20 миллионов льготных займов получили производственные предприятияя Хабаровского края

Льготные займы выдают производственным предприятиям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края
Производственные предприятия Хабаровского края могут получить льготные займы. С начала года уже выдано 20 миллионов рублей. Программа помогает нарастить объемы выпускаемой продукции и расширить ассортимент.
- В фонде поддержки малого и среднего предпринимательства разработаны программы поддержки МСП и самозанятых на разных этапах работы и в различных отраслях. Среди приоритетных направлений: сельское хозяйство и производственная сфера. За прошлый год одобрено 47 займов почти на 100 миллионов рублей, в этом - уже восемь почти на 20 миллионов рублей, - рассказала Ксения Вязникова, начальник отдела по работе с клиентами и территориями фонда поддержки малого предпринимательства.
Например, кредит получила местная фабрика, изготавливающая мягкую мебель. Она работает с 2010 года и сейчас создает предметы интерьера для кафе, ресторанов, гостиниц и дизайнерских агентств. С помощью займа в 1,3 миллиона рублей они смогли обновить оборудование, улучшить качество и увеличить объемы производства.
Сейчас компания выполняет 25 заказов в месяц, но с помощью новой техники планирует увеличить эту цифру на 30 процентов и запустить новую линейку. Благодаря этому можно будет расширить штат.
Процентная ставка по займам зависит от вида и места деятельности и варьируется от 3,75 до 10 процентов годовых. Его размер - до пяти миллионов рублей на инвестиции и до трех миллионов на пополнение оборотных средств. Максимальный срок кредита - три года. Документы рассматривают от четырех до семи рабочих дней. Подать заявку можно на сайте фонда.
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