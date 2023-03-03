Моральную компенсацию за упавшую с крыши снежную глыбу получила жительница Хабаровска Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Одна из управляющих компаний Хабаровска возместила моральный вред жительнице дома, пострадавшей от упавшей на нее с крыши снежной массы. Женщина больше месяца просидела на больничном с болями, сообщает пресс-служба судебных приставов Хабаровского края.

У нее была диагностирована легкая черепно-мозговая травма, ушиб головы и перелом остистого отростка позвоночника. Целый месяц хабаровчанке было тяжело ходить.

Управляющую компанию признали виновным в невыполнении своих обязанностей и несвоевременной уборке льда и снега с крыши. Она выплатила женщине 150 тысяч рублей.

- Приговором Центрального районного суда города Хабаровска руководство организации обязали компенсировать потерпевшей компенсацию морального вреда в полном объеме, - рассказали в УФССП Хабаровского края.

В управлении также уточнили, что руководство компании выплатило долг достаточно быстро – ему рассказали о последствиях за задержку. Сейчас женщина получила все положенные ей деньги.

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