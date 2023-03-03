Почти 300 тысяч рублей за незаконную рыбалку заплатили жителя Комсомольска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Комсомольске-на-Амуре приставы взыскали с двоих мужчин штраф за незаконную рыбалку. Против них было заведено уголовное дело.

Комсомольчане выловили сетью 15 рыб осенней кеты. Кроме того, у них получилось заготовить больше двух килограммов красной икры. Специального разрешения на это у них не было.

- Судебный пристав уведомил должников о возбуждении исполнительного производства и предупредил об ответственности за уклонение от решения. Также сотрудник сделал несколько запросов, чтоб узнать имущественное положение должников. После этого он запретил регистрационные действия в отношении автомобилей и взыскал деньги с банковских счетов мужчин, - рассказали в пресс-службе УФССП Хабаровского края.

Правда, платить штраф комсомольчане не торопились, тогда приставы взыскали исполнительный сбор. Все это повлияло на мужчин, и они заплатили 299 тысяч рублей – 280 тысяч штрафа и 19 тысяч исполнительского сбора.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.