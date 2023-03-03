Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 9:29

Почти 300 тысяч рублей за незаконную рыбалку заплатили жителя Комсомольска

Двое мужчин выловили 15 рыбин кеты
Василина ВАСИЛЬЕВА
Почти 300 тысяч рублей за незаконную рыбалку заплатили жителя Комсомольска

Почти 300 тысяч рублей за незаконную рыбалку заплатили жителя Комсомольска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Комсомольске-на-Амуре приставы взыскали с двоих мужчин штраф за незаконную рыбалку. Против них было заведено уголовное дело.

Комсомольчане выловили сетью 15 рыб осенней кеты. Кроме того, у них получилось заготовить больше двух килограммов красной икры. Специального разрешения на это у них не было.

- Судебный пристав уведомил должников о возбуждении исполнительного производства и предупредил об ответственности за уклонение от решения. Также сотрудник сделал несколько запросов, чтоб узнать имущественное положение должников. После этого он запретил регистрационные действия в отношении автомобилей и взыскал деньги с банковских счетов мужчин, - рассказали в пресс-службе УФССП Хабаровского края.

Правда, платить штраф комсомольчане не торопились, тогда приставы взыскали исполнительный сбор. Все это повлияло на мужчин, и они заплатили 299 тысяч рублей – 280 тысяч штрафа и 19 тысяч исполнительского сбора.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.