Выставка «Книги, которые меняют жизнь» пройдет в Хабаровске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровске пройдет выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь». Она продлится с 14 по 19 марта. Торжественное открытие пройдет в Дальневосточной государственной библиотеке 14 марта в 16:00. В том году мероприятие посетят Виктор Николаев, член союза писателей, лауреат Патриаршей литературной премии, и иеромонах Макарий, зампредседателя Издательского совета Русской Православной Церкви.
- Основной целью выставки является развитие сотрудничества церковных, государственных, общественных структур в деле развития духовно-нравственного просвещения и образования, а также популяризация книжной культуры, развитие интереса к книге и чтению, - рассказали в хабаровской епархии.
В день открытия в библиотеке представят множество книг православной литературы. Понравившиеся издания посетители смогут купить. Кроме того, в залах библиотеки запланировала выставка картин Александра Лепетухина.
Во время выставки запланированы и другие мероприятия: семинар для учителей, круглый стол о развитии книжной культуры на Дальнем Востоке и встреча с Виктором Николаевым.
Увидеться с писателем можно 15 марта в 18:00 на третьем этаже в Тигровом зале библиотеки по адресу: улица Муравьева-Амурского, 1.
17 марта в этом же месте и в это же время пройдет творческая встреча с дальневосточными кинодокументалистами и премьерный показ фильма «Грани добра». 18 марта в 14:30 запланированы мероприятия для детей. Например, маленькие любители книг смогут нарисовать сказку «Аленький цветочек».
Полную программу можно посмотреть на сайте Хабаровской епархии.
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