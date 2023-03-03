Выставка «Книги, которые меняют жизнь» пройдет в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске пройдет выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь». Она продлится с 14 по 19 марта. Торжественное открытие пройдет в Дальневосточной государственной библиотеке 14 марта в 16:00. В том году мероприятие посетят Виктор Николаев, член союза писателей, лауреат Патриаршей литературной премии, и иеромонах Макарий, зампредседателя Издательского совета Русской Православной Церкви.

- Основной целью выставки является развитие сотрудничества церковных, государственных, общественных структур в деле развития духовно-нравственного просвещения и образования, а также популяризация книжной культуры, развитие интереса к книге и чтению, - рассказали в хабаровской епархии.

В день открытия в библиотеке представят множество книг православной литературы. Понравившиеся издания посетители смогут купить. Кроме того, в залах библиотеки запланировала выставка картин Александра Лепетухина.

Во время выставки запланированы и другие мероприятия: семинар для учителей, круглый стол о развитии книжной культуры на Дальнем Востоке и встреча с Виктором Николаевым.

Увидеться с писателем можно 15 марта в 18:00 на третьем этаже в Тигровом зале библиотеки по адресу: улица Муравьева-Амурского, 1.

17 марта в этом же месте и в это же время пройдет творческая встреча с дальневосточными кинодокументалистами и премьерный показ фильма «Грани добра». 18 марта в 14:30 запланированы мероприятия для детей. Например, маленькие любители книг смогут нарисовать сказку «Аленький цветочек».

Полную программу можно посмотреть на сайте Хабаровской епархии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.