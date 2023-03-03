Прокуратура наказала стивидора за загрязнение бухты Ванино Фото: Вадим ПОПОВ

На морском причале в Ванино появятся очистные сооружения. До сих пор их здесь не было, и местная стивидорная компания загрязняла море. Теперь предприятию предстоит их оборудовать, и сделать это обязала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Надзорный орган провел проверку и выяснил, что «Ванинский морской торговый порт» в водоохранной зоне моря разгружает и загружает товар. В том числе уголь, при этом нарушая закон об охране природы.

- Компания использует сооружения и земельные участки, на которых находятся склады. Проверка показала, что здесь нет сооружений, охраняющих море от загрязнения, засорения, заиления. Сброс сточных вод происходит напрямую в бухту Ванино, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В итоге компанию обязали устранить нарушения. На то, чтобы оборудовать причал очистными сооружениями, у нее есть год.

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