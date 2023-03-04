Открытые катки закрывают зимний сезон в Хабаровском крае

«Народный» каток на набережной проведет последние выходные в сезоне Фото: Правительство Хабаровского края

Весна вступает в свои права в календаре, но погода в Хабаровском крае по-прежнему морозная. Именно поэтому на выходных можно успеть покататься на коньках или лыжах на уличных площадках. Региональный проект «Спортивная зима» расскажет, где можно это сделать.

Например, прокат спортивного инвентаря работает на территории спорткомплекса «Энергия». Входной билет обойдется посетителю всего в 100 рублей. Такая же стоимость за прокат инвентаря. А со своими лыжами можно пройти бесплатно. Для комфорта горожан обустроена теплая раздевалка. График работы спортивного объекта с 9:00 до 20:00.

«Народный» каток приглашает хабаровчан и гостей города на заключительные катания на набережной Амура. В субботу подсветка ледовой площадки будет работать до часу ночи. Также в Универсальном спортивном комплексе с 12:00 до 23:00 можно взять в аренду коньки или посидеть на фуд-корте. Стоимость аренды инвентаря не изменилась и составляет 250 рублей за час катания.

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