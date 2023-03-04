Ко Дню города в Хабаровске высадят миллион цветов

Хабаровск украсят цветами ко Дню города Фото: Администрация Хабаровска

Поручение о высадке цветов к юбилею краевой столице в 2022 году дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Отмечается, что количество высаженных растений будет в два раза больше, чем в предыдущие годы.

В планах МБУ «Горзеленстрой» не только украсить центральные улицы, но и разбить грунтовые цветники, а также разместить вертикальные конструкции на магистральных трассах всех пяти районов.

В числе растений, которые увидят горожане, будут колеусы, петунии, лобелии и бальзамины. Нижний пруд со стороны улицы Пушкина напомнит хабаровчанам поля Прованса: там посеют лаванду, высадят розы и многолетники.

Кроме того, главе города показали тюльпаны, которые уже срезаны и дожидаются своего часа в холодильнике при специальной температуре. В этом году работники Горзеленстроя вырастили 10 тысяч нежных цветов из голландского семенного фонда, в планах увеличить этот «урожай» до 30 тысяч в год.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.