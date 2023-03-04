Четыре спортзала в школах отремонтируют к началу учебного года в Хабаровском крае

Каждый год министерство принимает заявки на обновление школ Фото: Правительство Хабаровского края

На территории региона продолжается реализация программы реновации инфраструктуры спортивных залов в сельских школах. Она входит в проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В новом учебном году учащиеся четырех школ в сельской местности будут заниматься спортом в новых условиях. В помещениях заменят оконные блоки, систему отопления, напольное покрытие, дверные проемы, проведут отделочные работы потолков и стен. В 2023 году под программу попадут спортзалы школ в селах Дормидонтовка Вяземского района, Полетное района имени Лазо, Оремиф Николаевского района и Дружба Хабаровского района.

- В спортзалах сельских школ проходят не только уроки физкультуры и спортивные секции, но и различные мероприятия военно-патриотической направленности. Кроме школьников здесь занимается и активная сельская молодежь, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Напомним, ежегодно министерством проводится конкурсный отбор заявок от муниципалитетов на обновление материально-технической базы в образовательных организациях. Все районы края могут принять участие в конкурсном отборе для предоставления субсидии.

С 2019 года в Хабаровском крае по данной программе обновлено более 30 школьных спортивных залов.

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