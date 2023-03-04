Жилищные сертификаты для сирот ввели в Магаданской области

Использовать сертификат можно только на территории Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жилищные сертификаты на покупку квартир для лиц из числа детей-сирот, которые достигли возраста 23 лет, но еле не реализовали право на получение жилья, ввели в Магаданской области. Поправки в региональное законодательство ввела областная дума по инициативе прокурора области.

- Выбранная для покупки квартира должна находиться на территории Магаданской области, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, не являться предметом залога, не находиться под арестом, иметь общую площадь не менее 30 квадратных метров, - говорится в заявлении прокурора.

Жилищные сертификаты будут предоставляться лицам, имеющим непрерывный трудовой стаж не менее полугода. Сейчас в области таким критериям соответствуют всего девять человек.

На реализацию закона в бюджете области на ближайшие три года предусмотрено финансирование в размере 73,7 миллиона рублей.

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