Жилищные сертификаты для сирот ввели в Магаданской области

Использовать сертификат можно только на территории Магаданской области
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жилищные сертификаты на покупку квартир для лиц из числа детей-сирот, которые достигли возраста 23 лет, но еле не реализовали право на получение жилья, ввели в Магаданской области. Поправки в региональное законодательство ввела областная дума по инициативе прокурора области.
- Выбранная для покупки квартира должна находиться на территории Магаданской области, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, не являться предметом залога, не находиться под арестом, иметь общую площадь не менее 30 квадратных метров, - говорится в заявлении прокурора.
Жилищные сертификаты будут предоставляться лицам, имеющим непрерывный трудовой стаж не менее полугода. Сейчас в области таким критериям соответствуют всего девять человек.
На реализацию закона в бюджете области на ближайшие три года предусмотрено финансирование в размере 73,7 миллиона рублей.
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