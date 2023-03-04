Традиционный конкурс «Отец года» пройдет в Хабаровске

Результаты конкурса будут объявлены в мае Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация краевой столицы отметит дипломами лучших участников, состоящих в официальном браке и воспитывающих трех и более детей, в том числе усыновленных, взятых под опеку или в приемную семью.

Для участия необходимо пройти конкурсный отбор. Первый из них - районный, который проходит с 1 по 31 марта. До конца месяца организации, а также горожане, которые заявляют человека на конкурс, должны подать документы в отдел по социальным вопросам комитета по управлению районом города по месту проживания кандидата:

- комитет по управлению Железнодорожным районом, переулок Ленинградский, 13а, к. 45, телефон 40-88-35;

- комитет по управлению Индустриальным районом, Краснореченская, 87, к. 33, телефон 40-90-31;

- комитет по управлению Кировским районом, Орджоникидзе, 3, к. 206, телефон 41-95-09;

- комитет по управлению Краснофлотским районом Руднева, 41, к. 13, телефон 79-07-44;

- комитет по управлению Центральным районом Фрунзе, 60, к. 403, телефон 32-71-46.

Второй этап - городской. Он пройдет с 10 апреля по 15 мая. Конкурсная комиссия рассмотрит представленные документы и определит победителей. В положениях конкурса отмечено, что кандидаты должны принимать активное участие в социально-политической жизни города, сохранять национальные и семейные традиции, а также создавать благоприятные условия для гармоничного нравственного, интеллектуального, физического развития детей.

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