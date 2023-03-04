Пункты приема пластика и металла открылись у двух школ в Магадане

Пункт сбора вторсырья у школы Фото: Telegram/Ecokolyma

Два новых приемных пункта по сбору пластиковых бутылок и металла открыли у школ №4 на Шимича и №21 на Октябрьской в Магадане. Общественники, школьники и жители районов смогут сдавать бутылки, канистры, флаконы из-под бытовой химии, алюминиевые банки, фольгу и другие предметы, которые могут быть использованы для повторной переработки.

Активисты просят снимать крышки с пластиковых бутылок, а сами бутылки сминать для экономии места.

Такие пункты сбора вторсырья у школ устанавливаются по проекту общественной организации на средства гранта Росмолодежи. В сентябре 2022 года «ЭкоКолыма» презентовала проект «школьный экосбор», который выиграл один миллион рублей. Именно на эти средства у школ удалось установить четыре пункта по приему пластика и металла.

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