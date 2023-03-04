За незаконную вырубку деревьев задержан житель Хабаровского края

Мужчине избрали меру обязательство о явке Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

На территории лесничества в Вяземском районе была обнаружена незаконная рубка лесных насаждений. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили три срубленных липы и один клен.

Оперативно-розыскные мероприятия быстро привели к ранее не судимому 58-летнему местному жителю. Он объяснил, что является вальщиком леса и спилил деревья, потому что те мешали проезду тяжелой лесозаготовительной техники. Стволы попавших под удар деревьев были стрелеваны трактором на дорогу для проезда специальной техники.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

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