Местный житель выслушал приговор за нанесение смертельных ударов знакомому в Хабаровском крае

Суд назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима Фото: Прокуратура Хабаровского края

40-летнего местного жителя признали виновным в совершении преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в феврале 2022 года в квартире у подсудимого находился приятель. В ходе распития спиртных напитков произошел бытовой конфликт - гость оскорбил сожительницу хозяина жилья.

Обвиняемый нанес множество ударов руками и ногами потерпевшему, после чего вынес тело на лестничную клетку. Там его обнаружил сосед и вызвал полицию. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.

С учетом позиции Советско-Гаванской городской прокуратуры, суд признал 40-летнего мужчину виновным и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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