Два гаража за один день сгорели в Магаданской области

В результате пожаров пострадала только техника Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Первый вызов в пожарно-спасательную службу поступил утром 4 марта. К месту вызова незамедлительно выехало отделение специализированной пожарно-спасательной части в составе десяти человек и двух единиц техники.

На территории двора было обнаружено возгорание гаража. Пламя повредило конструктивные элементы рядом стоящего автомобиля. Один автомобиль удалось эвакуировать. По предварительной версии экспертов, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Такой же вызов поступил днем. В объятиях пламени оказался гараж в поселке Усть-Омчуг. К тушению было привлечено пять человек и одна единица техники пожарно-спасательного центра Магаданской области. У находящегося внутри автомобиля оправились колеса, а снегоход оказался полностью уничтожен.

В результате двух пожаров никто не пострадал, окончательные причины, виновные и ущерб устанавливаются.

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