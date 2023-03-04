Сильный ветер не даст насладиться повышающимися температурами
Фото: Антон ФОКИН
Зима мало-помалу сдает позиции в Хабаровском крае, но это не мешает циклону разгонять все еще холодный воздух. Тепло в регион идет, но жители ощутят его позже.
В регионе привыкли, что наступление весны сопровождается усилением ветра. Этот год не стал исключением. В Хабаровске порывы западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +6 градусов.
В южных районах края преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся от -2 до -7 градусов. Днем температура воздуха прогреется до 9 градусов. Ветер южный 9-14 метров в секунду с порывами до 20.
Центральные районы будут дольше ждать прихода высоких температур. Ночью она может опуститься от -5 до -15 градусов. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Южный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 метров.
Северные районы накроет небольшой снег, хотя в Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко - без осадков. Ночные температуры будут варьироваться от -7 до -25 градусов. Днем термометры покажут от -14 до +3. Ветер от 7 до 14 метров в секунду различных направлений.
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