Уснувшую женщину спасли из горящей квартиры в Биробиджане

Пожарных вызвали, обнаружив запах гари в подъезде Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели пожарно-спасательных частей №1 и №8 в Биробиджане вечером 3 марта направились на вызов по улице Бумагина, где горела квартира жилого дома.

Сама хозяйка горевшей квартиры в момент происшествия мирно спала, не подозревая об опасности, поэтому должна благодарить бдительных соседей, которые вызвали пожарных, едва почувствовав в подъезде пугающий запах гари.

Пока бригада добиралась до места происшествия, жильцы сами обнаружили квартиру, где произошло возгорание и многочисленным количеством ударов в дверь смогли разбудить мирно спавшую хозяйку. Женщине соседи помогли покинуть помещение, а сами, увидев горящий матрац, принялись устранять возгорание с помощью подручных средств. Так, источник огня был ликвидирован еще до прибытия огнеборцов.

- Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении. По данному факту проводится дальнейшая проверка. Ущерб, нанесенный пламенем, устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС по ЕАО.

Несмотря на то, что история чудесным образом завершилась без пострадавших, следует в очередной раз напомнить, что употребление спиртных напитков и курение в постели могут привести к серьезным последствиям.

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