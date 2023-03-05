Фестиваль подледной рыбалки «Клевая Колыма» прошел в Магадане

Фестиваль собрал более 200 участников. Фото: https://t.me/mvd_49

220 участников одиночного разряда и 16 команд соревновались в этом году в Магадане в рамках фестиваля подледной рыбалки среди любителей «Клевая Колыма».

Единственный инструмент, разрешенный участникам в ходе соревнований – ручные ледорубы, с помощью которых, по условиям, необходимо было ловить корюшку любого размера либо навагу размером от 19 сантиметров.

Около пяти часов рыбаки выяснил, чей улов будет самым увесистым. Кроме спортивного интереса, мотивации добавлял и главный приз, которым в этом году стал снегоход. Гран-при, в итоге, достался жителю Колымы Андрею Шардакову, а среди команд больше всех наловил коллектив «Пираты Охотского моря».

Фестиваль «Клевая Колыма» проводится уже в третий раз. С каждым разом мероприятие собирает все больше участников, поэтому уже в июле или августе этого года планируется организация летней «Клевой Колымы».

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