Пожарные Комсомольска собрали гуманитарную помощь участникам СВО

Сотрудники 8 спасательного отряда МЧС по Хабаровскому краю Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре спасатели 8 отряда МЧС России по Хабаровскому краю поучаствовали в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.

Акция направлена на поддержание боевого духа военнослужащих. Отмечается, что каждый из сотрудников внес свой вклад.

- Поддержать тех, кто сейчас находится в зоне военной операции, очень важно. Это дело каждого из нас, - заявил Алексей Чернышов, начальник службы пожаротушения 8 пожарно-спасательного отряда МЧС по Хабаровскому краю.

Так, в пункт сбора гуманитарной помощи от пожарных поступили скотч, леденцы от кашля, бритвенные станки, перчатки, зубные щетки, тельняшки и другие необходимые в непросты условиях вещи.

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