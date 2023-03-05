Посевная площадь в Хабаровском крае в 2023 году увеличится до 60 тысяч гектаров

Аграрии смогут воспользоваться техникой, предоставляемой машинно-тракторной станцией
Фото: Правительство Хабаровского края
Аграрии Хабаровского края до конца марта получат средства на закупку топлива для более 860 единиц сельскохозяйственной техники, готовящихся к посевной, старт которой намечен на апрель.
Кроме того, технику для вода в оборот неиспользуемых земель производителям готова предоставить машинно-тракторная станция, созданная на базе Краевого сельскохозяйственного фонда, где фермеры на условиях аренды могут воспользоваться тракторами, бульдозерами и оборудованием для мелиорации.
По словам министра краевого сельского хозяйства Павла Сторожука, поддержка, оказываемая станцией, вносит большой вклад в развитие сельского хозяйства в период санкций.
- Флагманский проект губернатора «Мелиорация и кластер АПК» предусматривает ежегодное увеличение посевных площадей региона. Работа станции позволяет обеспечить сельхозпроизводителей края современной мощной техникой для обработки земель, что особенно важно в условиях санкционного давления и ограничений, - отметил Павел Сторожук.
В 2023 году планируется задействовать 60 тысяч гектаров в качестве посевной площади, что на две тысячи гектаров больше прошлогоднего результата.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Telegram;
- Дзен.