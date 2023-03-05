Посевная площадь в Хабаровском крае в 2023 году увеличится до 60 тысяч гектаров

Аграрии смогут воспользоваться техникой, предоставляемой машинно-тракторной станцией Фото: Правительство Хабаровского края

Аграрии Хабаровского края до конца марта получат средства на закупку топлива для более 860 единиц сельскохозяйственной техники, готовящихся к посевной, старт которой намечен на апрель.

Кроме того, технику для вода в оборот неиспользуемых земель производителям готова предоставить машинно-тракторная станция, созданная на базе Краевого сельскохозяйственного фонда, где фермеры на условиях аренды могут воспользоваться тракторами, бульдозерами и оборудованием для мелиорации.

По словам министра краевого сельского хозяйства Павла Сторожука, поддержка, оказываемая станцией, вносит большой вклад в развитие сельского хозяйства в период санкций.

- Флагманский проект губернатора «Мелиорация и кластер АПК» предусматривает ежегодное увеличение посевных площадей региона. Работа станции позволяет обеспечить сельхозпроизводителей края современной мощной техникой для обработки земель, что особенно важно в условиях санкционного давления и ограничений, - отметил Павел Сторожук.

В 2023 году планируется задействовать 60 тысяч гектаров в качестве посевной площади, что на две тысячи гектаров больше прошлогоднего результата.

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