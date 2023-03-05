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НовостиОбщество5 марта 2023 3:59

Фестиваль подледной рыбалки «Серебряная корюшка» прошел в Хабаровском крае

Мероприятие с участием рыбаков-любителей состоялось в 18 раз
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Фестиваль собрал более 20 команд. Фото: https://t.me/Degtyarev_Info

Фестиваль собрал более 20 команд. Фото: https://t.me/Degtyarev_Info

Тысячи любителей подледной рыбалки с разных регионов Дальнего Востока собрались на льду Татарского пролива в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. Более 20 команд соревновались в ловле рыбы, а также свои победители определились в конкурсе по бурению лунки на скорость и кулинарном состязании рыбных блюд.

Предварительно, до начала всей программы мероприятий, специалисты МЧС убедились в прочности и безопасности ледового покрова.

- Инспекторы ГИМС провели обследование ледового поля, чтобы не было трещин и проступающей воды. Также был проведен расчет возможного количества техники, которая одновременно может находиться на льду, - рассказал Николай Гудомаров, начальник межрайонного инспекторского отделения государственной инспекции по маломерным судам по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам.

В ходе фестиваля также были проведены профилактические беседы с владельцами транспортных средств и снегоходов. Все это позволило избежать происшествий на протяжении всего фестиваля.

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