Авария оставила жителей Ванинского района без горячей воды и отопления

Специалисты работают над обнаружением порыва с ночи. Фото: Администрация Ванинского района
Причиной аварии послужил порыв теплотрассы. Происшествие случилось еще ночью, и с этого времени специалисты МУП «Услуга» занимаются обнаружением точного места порыва.
На данный момент удалось установить, что пробоина находится в пределах границ улицы Лесной. К ремонту теплотрассы приступят незамедлительно, как только будет обнаружено конкретно место порыва.
Кроме сотрудников МУП «Услуга», помощь в работе на месте оказывает глава поселка Валерий Барбатунов. Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета.
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