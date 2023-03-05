Авария оставила жителей Ванинского района без горячей воды и отопления

Специалисты работают над обнаружением порыва с ночи. Фото: Администрация Ванинского района

Причиной аварии послужил порыв теплотрассы. Происшествие случилось еще ночью, и с этого времени специалисты МУП «Услуга» занимаются обнаружением точного места порыва.

На данный момент удалось установить, что пробоина находится в пределах границ улицы Лесной. К ремонту теплотрассы приступят незамедлительно, как только будет обнаружено конкретно место порыва.

Кроме сотрудников МУП «Услуга», помощь в работе на месте оказывает глава поселка Валерий Барбатунов. Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета.

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