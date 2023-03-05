Юношеская команда «СКА-Нефтяник» стала лучшей в России

Хабаровчане победили в шести матчах из семи. Фото: Федерация хоккея с мячом Хабаровского края

Команда, собранная из юношей 2006-2007 годов рождения, одержала победу на Первенстве России, завершившемся в Первоуральске 4 марта.

Хабаровчане провели семь поединков, в которых сумели одержать шесть побед. Единственный соперник, с которым ребята из «СКА-Нефтяника» разошлись миром – хозяева турнира, которые и расположились на итоговом втором месте. Статус чемпионов хабаровчане красиво подтвердили в последнем матче Первенства с командой из Ульяновска, который завершился со счетом 7:1.

Лучшими игроками турнира были признаны Юрий Кудрявцев и Тимур Стариков. Воспитанники хабаровского хоккея с мячом показали яркую игру и показали, что на успех в Хабаровске нацелена не только взрослая команда.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.