Да исчезнет последний пуховик: новая неделя встретит хабаровчан плюсовой температурой

Снег на улицах продолжит интенсивно таять Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что приход весны ознаменовался обильными снегопадами, солнце и теплая погода расставили все на свои места, быстро избавившись от отголосков зимы. Далее же следует готовиться к весне и решительно задумываться о смене гардероба.

В Хабаровске, если и стоит ожидать осадков 6 марта, то они вряд ли будут способны повлиять на дорожное движение или настроение жителей. Ночью температура все еще может опуститься до -2 градусов, однако днем хабаровчан ждут приятные + 6 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду, а ночью порывы могут усилиться до 17 метров в секунду.

В южных районах в вопросе осадков – тишь да благодать. Ночью воздух все еще может промерзнуть до -5 градусов, но днем можно ожидать +7 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В центральных районах осадки возможны лишь в определенных частях, но, в целом, сюрпризов не ожидается. Самым холодным температурным показателем ночью станет -12 градусов, в то время, как днем воздух будет прогрет до +6 градусов. Ветер, преимущественно, южный до 14 метров в секунду, но возможны усиленные порывы до 20 метров в секунду.

Что касается северных районов, то небольшой снег возможен в Тугро-Чумиканском, Охотском и Аяно-Майском районах. Ночь будет полна загадок, потому как температура может колебаться от -5 до -25 градусов. Днем столбик термометра сможет дойти до +2 градусов. Ветер западных направлений не разгонится сильнее 14 метров в секунду, однако порывы до 20 метров в секунду могут настигнуть Тугуро-Чумиканский район.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.