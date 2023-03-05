Портовый комплекс получит новую жизнь в Комсомольске-на-Амуре

Возродившийся объект даст новые рабочие места местным жителям Фото: Иван МАКЕЕВ

Восстановление речного порта в городе Юности не ограничится ремонтом уже существующих сооружений. Благодаря инвестиционным вложениям, планируется построить новые помещения для складов, а также генеральных и инертных грузов. Кроме того, будут закуплены крановые установки и необходимое оборудование для погрузо-разгрузочных работ.

Реализация инвестиционного проекта осуществляется резидентом территории опережающего развития – компанией «Комсомольский торговый порт». Объем инвестиций в проект составит 69,5 миллионов рублей, в то время, как общий объем средств, вложенных в модернизацию портовой инфраструктуры, превысит 300 миллионов рублей.

- Объект окажет положительное влияние на речное судоходство по Амуру, который обеспечивает выходы на северо-восточные провинции Китая и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Существующий портовый комплекс имеет технические возможности для перевалки, хранения и доставки грузов. Модернизация и реконструкция инфраструктуры позволят нам расширить виды деятельности и осуществлять полный цикл переработки грузов – генеральных, инертных, социально значимых, - пояснил Леонид Ефимов, директор ООО «Комсомольский торговый порт».

Кроме экономической значимости, инвестор отмечает и появление новых рабочих мест. Компания даст возможность трудоустройства для порядка 50 местных жителей.

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