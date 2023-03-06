Отключился и влетел в столб: уснувший водитель погубил знакомого в Хабаровске

Виновник аварии со смертельным исходом выслушал приговор в Хабаровске Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

В сентябре 2022 года произошла авария, виновником которой стал 23-летний местный житель. Он пьяным сел за руль чужой машины и устроил ДТП, в результате которого погиб его приятель.

Молодой человек выпивал со знакомым, которого в какой-то момент начало клонить в сон, и он отключился. Тогда мужчина взял ключи от машины товарища, чтобы съездить за спиртным. Он сел за руль, в то время как его приятель находился на пассажирском сиденье. Водитель выехал на Восточное шоссе, вдавив педаль газа в пол. Машина мчалась на высокой скорости, но на полпути шофер уснул за рулем. Неконтролируемое авто на всем ходу съехало с дороги и впечаталось в столб.

- Пассажир получил очень тяжелые травмы. Его увезли в больницу, где он вскоре скончался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Виновника аварии осудили за угон, вождение в пьяном виде и нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Его приговорили к 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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