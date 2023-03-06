Потенциал промышленного туризма в крае обсудили в Хабаровске Фото: минтуризма Хабаровского края

В Хабаровске прошла стратсессия, посвященная развитию промышленного туризма в регионе. Это перспективное направление для экономического роста региона. По словам Виктора Калашникова, министра экономического развития края, промышленный туризм может стать одним из инструментов для привлечения новых кадров.

Эксперты «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) считают, Хабаровский край может и должен стать центром развития промышленного туризма на всем Дальнем Востоке. Здесь находится множество крупнейших предприятий страны.

- Промышленный туризм - это новая патриотика: ранняя профориентация, импортозамещение, продвижение отечественной продукции. У Хабаровского края есть амбиции и потенциал, который необходимо раскрывать. Сейчас региону нужно сделать последний рывок, учесть все рекомендации, подготовить сильную презентацию своего туристического продукта и защитить его перед экспертами, - сказала Ольга Захарова, представитель АСИ.

Спикер призвала туроператоров активнее подключаться к реализации мероприятий и учитывать, что промышленным туризмом сегодня охвачена небольшая часть предприятий.

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