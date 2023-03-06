Первенство ДФО по дзюдо проходит в Хабаровском крае Фото: @nikitinkhv
Фото: Социальные сети
4 марта в Хабаровске стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. В краевую столицу приехали 150 участников соревнований из семи регионов. Спортсмены поборются за медали и кубки. В 2023 году впервые будут разыграны путевки на летнюю профильную смену «Планета дзюдо» во Всероссийский детский центр «Океан».
- Спасибо за эту возможность Федерации дзюдо России. Развитию дзюдо на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае в частности теперь уделяется больше внимания. Напомню, что губернатор Михаил Владимирович Дегтярев осенью 2022 года вошел в попечительский совет Федерации дзюдо ДФО, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.
На соревнования также приехала Ирина Родина, 11-кратная чемпионка мира по дзюдо, участница Олимпийских игр в Сиднее и заслуженный мастер спорта России. Она приняла участие в открытии соревнований в Хабаровске.
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