Мощный пожар тушат на складе в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Утром 6 марта очевидцы вызвали пожарных к складу, который находится на улице Вокзальной. Они рассказали, что из здания валит черный дым, а крыша охвачена огнем. Спасатели сразу отправились к месту ЧП. На вызов приехали 33 человека на 10 машинах.

- По прибытии установлено, что горит склад, огнем повреждена кровля здания. Пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания, защите крыши горящего здания и соседних построек от огня, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

О пострадавших пока информация не поступала. Спасатели все еще работают на месте ЧП. Им пока не удалось локализовать пламя. Когда огонь потушат, дознаватели установят причину пожара.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.