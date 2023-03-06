Два автомобиля разбились на перекрестке в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария случилась на перекрестке Серышева - Станционная 5 марта около 16:45. 43-летний водитель «Субару Форестер» ехал со стороны Ленинградского. Подъехав к перекрестку, он заметил, что светофор не работает. Тогда мужчина решил проскочить участок дороги, не останавливаясь, чтобы пропустить другие авто.

- Водитель «Субару» не предоставил преимущества в движении, из-за чего столкнулся с «Хондой Фит», движущейся по Серышева в сторону Некрасова, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Одного ихз пострадавших госпитализировали в нейрохирургическое отделение Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В ДТП пострадали два человека. 33-летнему водителю «Хонды» после осмотра в больнице было назначено амбулаторное лечение. А вот у 34-летнего пассажира «Субару» травмы оказались серьезней. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

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