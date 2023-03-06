Проезд подешевел на четыре месяца в общественном транспорте Хабаровска

Стоимость проезда в общественном транспорте Хабаровска подешевел на четыре месяца
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровчане, которые пользуются платежной системой «Мир», смогут экономить на оплате проезда в общественном транспорте в течение четырех месяцев. Пассажирам будет предоставлена скидка в размере восьми рублей при каждом списании со счета через мобильное приложение.
- Проезд во всем общественном транспорте края подешевел с 1 марта. Тариф будет действовать до 30 июня. Предложение от российской платежной системы распространяется на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах, включая междугородние маршруты, - сказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно оплатить проезд при помощи Mir Pay или Samsung Pay. Для этого в телефоне должна быть функция бесконтактной оплаты (NFC). После расчета пассажир получит чек, в котором будет указана полная стоимость проезда. А вот в онлайн-банкинге отобразится сумма с учетом скидки.
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