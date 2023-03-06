Регламентное обслуживание ХНПЗ не повлияет на обеспеченность ДФО топливом. Фото: предоставлено КП.

Для бесперебойного обеспечения жителей Дальнего Востока высококачественным топливом, поддержания технологических объектов завода в работоспособном состоянии, а также соблюдения регламентных сроков технического диагностирования, каждую весну на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (ХНПЗ) проводится регламентное обслуживание. В этом году работы пройдут в апреле-мае.

Беспокоиться жителям Дальнего Востока не стоит. В компании заявили, что проблем с обеспечением региона топливом во время работ на заводе не будет. Например, запасы дизельного топлива превышают потребность региона в период регламентных работ. Поставка бензинов будет с ближайших НПЗ. Компания закупила более 100 тысяч тонн стороннего ресурса при средней месячной потребности в 72 тысячи тонн.

ХНПЗ, входящий в группу АО «ННК», - одно из важнейших промышленных предприятий на Дальнем Востоке. На заводе перерабатывается более пяти миллионов тонн нефтепродуктов ежегодно. Сейчас ХНПЗ является одним из самых современных заводов Дальнего Востока и обеспечивает более 40 процентов потребности рынка ДФО. Напомним, что продукция ХНПЗ реализуется на территории всего федерального округа. В 2022 году ХНПЗ установил собственный рекорд переработки - 5 035 тысяч тонн нефти, что выше показателя за прошлый аналогичный период на 8,5%.