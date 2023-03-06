Главу Верхнебуреинского района оштрафовали за нарушения Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Верхнебуреинского района проверила информацию о том, что администрацией нарушаются сроки рассмотрения обращений местных жителей. Факт подтвердился, за что главе муниципалитета внесли представление и оштрафовали.

В октябре 2022 года жители Верхнебуреинского района составили коллективное обращение о получении информации. По закону на его рассмотрение у администрации был целый месяц, но по истечении срока люди так и не получили ответа. Они дождались обратной связи только в декабре.

- Ответ на обращение поступил с нарушением установленного месячного срока. Поэтому главе Верхнебуреинского района было внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры, которые помогут избежать подобных ситуаций в будущем, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Главу администрации района привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

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