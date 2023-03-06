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НовостиСпорт6 марта 2023 1:42

Спортсмены Хабаровского края взяли медали на Международных играх «Дети Азии»

Участники из 12 стран разыграли 57 комплектов наград
Александра ЯВИЩЕНКО
Спортсмены Хабаровского края взяли медали на Международных играх «Дети Азии» Фото: пресс-служба зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

Спортсмены Хабаровского края взяли медали на Международных играх «Дети Азии» Фото: пресс-служба зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

В Кузбассе прошли Международные спортивные игры «Дети Азии». В соревнованиях принимали участие юные представители 12 стран. Сборную ДФО представляли несколько спортсменов из Хабаровского края. Участники разыграли 57 комплектов наград в 10 видах спорта.

В составе дальневосточной сборной участвовали хабаровчане Михаил Кравченко и Андрей Асмолин. Они выиграли смешанную эстафету в лыжных гонках. Каждый из них преодолел дистанцию в пять километров. Первые два гонки бежали Виктория Илюшенко с Сахалина и Лидия Федотова из Бурятии. Третий отрезок трассы преодолел Михаил Кравченко, а заключительный этап - Андрей Асмолин, который опередил соперника на 2,7 секунды.

- Девчонки задали хороший темп, а наши ребята его поддержали и смогли победить. Соперники очень достойные, до последнего метра на финише боролись со спортсменом из Кузбасса, - сказала Татьяна Чекун, главный тренер сборной Хабаровского края.

Хоккеисты региона стали бронзовыми призерами, хотя в предварительном этапе они оказались на первом месте. В полуфинале они проиграли спортсменам из Сибирского федерального округа, а в игре за бронзу победили у противников из Кузбасса.

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