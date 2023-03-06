Спортсмены Хабаровского края взяли медали на Международных играх «Дети Азии» Фото: пресс-служба зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

В Кузбассе прошли Международные спортивные игры «Дети Азии». В соревнованиях принимали участие юные представители 12 стран. Сборную ДФО представляли несколько спортсменов из Хабаровского края. Участники разыграли 57 комплектов наград в 10 видах спорта.

В составе дальневосточной сборной участвовали хабаровчане Михаил Кравченко и Андрей Асмолин. Они выиграли смешанную эстафету в лыжных гонках. Каждый из них преодолел дистанцию в пять километров. Первые два гонки бежали Виктория Илюшенко с Сахалина и Лидия Федотова из Бурятии. Третий отрезок трассы преодолел Михаил Кравченко, а заключительный этап - Андрей Асмолин, который опередил соперника на 2,7 секунды.

- Девчонки задали хороший темп, а наши ребята его поддержали и смогли победить. Соперники очень достойные, до последнего метра на финише боролись со спортсменом из Кузбасса, - сказала Татьяна Чекун, главный тренер сборной Хабаровского края.

Хоккеисты региона стали бронзовыми призерами, хотя в предварительном этапе они оказались на первом месте. В полуфинале они проиграли спортсменам из Сибирского федерального округа, а в игре за бронзу победили у противников из Кузбасса.

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