10 магазинов сети «Пятерочка» откроются в Хабаровске
Фото: Евгения ГУСЕВА
Уже несколько месяцев хабаровчане ждут открытия магазинов сети «Пятерочка». Информация о том, что они скоро откроют двери в краевой столице, появилась давно, но до этого момента никакие конкретные сроки или адреса торговых точек не назвались. Многие жители города даже посчитали, что это фейк. Но 2 марта 2023 года на сайте hh.ru компания опубликовала вакансии, которые хоть и косвенно, но подтвердили новость об открытии магазинов.
Если опираться на данные, указанные в объявлениях, торговые точки сети «Пятерочка» появятся по адресам:
- Карла Маркса, 108;
- Орджоникидзе, 23;
- ДОС (Большой Аэродром), 62;
- Брестская, 24;
- Пионерская, 1/1;
- Стрельникова, 4;
- Рабочий Городок, 13/1;
- Краснореченская, 169 В;
- Вахова, 10;
- Советская, 10.
Всего в Хабаровске на первом этапе планируется открыть 10 торговых точек. По предварительной информации, они больше будут напоминать магазины «у дома» и не станут конкурировать с большими супермаркетами города.
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