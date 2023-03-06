10 магазинов сети «Пятерочка» откроются в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже несколько месяцев хабаровчане ждут открытия магазинов сети «Пятерочка». Информация о том, что они скоро откроют двери в краевой столице, появилась давно, но до этого момента никакие конкретные сроки или адреса торговых точек не назвались. Многие жители города даже посчитали, что это фейк. Но 2 марта 2023 года на сайте hh.ru компания опубликовала вакансии, которые хоть и косвенно, но подтвердили новость об открытии магазинов.

Если опираться на данные, указанные в объявлениях, торговые точки сети «Пятерочка» появятся по адресам:

- Карла Маркса, 108;

- Орджоникидзе, 23;

- ДОС (Большой Аэродром), 62;

- Брестская, 24;

- Пионерская, 1/1;

- Стрельникова, 4;

- Рабочий Городок, 13/1;

- Краснореченская, 169 В;

- Вахова, 10;

- Советская, 10.

Всего в Хабаровске на первом этапе планируется открыть 10 торговых точек. По предварительной информации, они больше будут напоминать магазины «у дома» и не станут конкурировать с большими супермаркетами города.

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