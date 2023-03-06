Михаилу Дегтяреву представили концепцию нового здания ДВХМ Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поделился деталями, которые вошли в концепцию нового здания Дальневосточного художественного музея (ДВХМ). Его построят в Хабаровске. Для этого выделен участок около Спасо-Преображенского кафедрального собора у Амура.

- Строительство нового здания ДВХМ станет продолжением масштабной работы по созданию единой набережной Хабаровска, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, нужно 17 тысяч квадратных метров, чтобы разместить в музее все экспонаты. Сейчас на обозрение хабаровчан представлено только пять процентов произведений, а остальная их часть хранится в запасниках. Всего коллекция насчитывает около 17 тысяч наименований.

При разработке концепции нового здания музея учитывалась история Хабаровского края и его природные особенности. Разработчики попытались максимально объединить культуру и креатив в одну систему, где найдется место для образования, исследований и событийности. В здании появится новое пространство с помещениями и прогулочными зонами во внутреннем дворе. Оно будет располагаться в саду, который также создадут согласно новой концепции музея.

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