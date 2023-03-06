Хабаровчанка отсудила 1,7 миллиона рублей у виновника аварии за ущерб здоровью и авто
Фото: УМВД России по Магаданской области
15 апреля 2022 года в Хабаровске на Совхозной случилась авария, в которой пострадала местная жительница. Она получила тяжелые травмы, а ее машина была сильно повреждена. Женщина долго восстанавливалась. На протяжении лечения и реабилитации она испытывала сильную боль.
Страховки, выплаченной компанией со стороны виновника ДТП, не хватило, чтобы оплатить все расходы. Женщине пришлось обратиться в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда, расходов на ремонт машины и судебных разбирательств на сумму 1,7 миллиона рублей.
- Прокурор, участвовавший при рассмотрении дела, дал заключение о наличии оснований для удовлетворения исковых требований, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Центральный районный суд города удовлетворил требования в полном объеме. Теперь ответчик должен будет выплатить пострадавшей полную сумму расходов.
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