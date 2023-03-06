«Ростелеком» дает жителям Хабаровского края скидку 44% на пакет из четырех услуг

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» предлагает жителям Хабаровского края* подключить сразу четыре услуги всего за 555 рублей в месяц. В пакет входят домашний интернет, мобильная связь, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Предложение актуально для новых клиентов.

За 555 рублей в месяц можно пользоваться домашним интернетом на скорости до 100 Мбит/с, сотовой связью (включены 1200 минут, 50 Гбайт интернет-трафика, 500 СМС), интерактивным телевидением и онлайн-кинотеатром Wink, а также иметь 8 ГБ в облачном хранилище Mail.ru.

Для семей у компании есть расширенное предложение. В пакет с абонентской платой 777 рублей в месяц включены: домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, сотовая связь с подключением до пяти SIM-карт (включены 2000 минут, 50 Гбайт интернет-трафика, 500 СМС), интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink, и также 8 ГБ в облаке Mail.ru.

«Скидка 44 % - приятная экономия для семейного бюджета. Все четыре услуги объединены на одном лицевом счете с единым платежом. Не нужно ежемесячно контролировать сроки, суммы и тратить время на пополнение нескольких счетов. Это удобно и экономит личное время», - прокомментировала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

В пакеты включены интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Пользователям будут доступны для просмотра 183 ТВ-канала и 25 тысяч фильмов и сериалов. Wink можно смотреть на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), на смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). К одному аккаунту в видеосервисе подключается до пяти устройств. Члены семьи могут одновременно смотреть разный контент, каждый на своем устройстве. Есть возможность управлять просмотром: ставить эфир на паузу, перематывать и записывать передачи. Взрослые могут настраивать доступ детей к контенту с помощью сервиса «Родительский контроль». Также на Wink есть образовательный контент, радио и аудиокниги.

Скидка на пакетное подключение действует до трех месяцев: первый месяц (со дня подключения) и последующие два полных месяца. По окончании этого периода стоимость услуг рассчитывается по базовым тарифам.

Клиенты других сотовых операторов при подключении могут сохранить свой номер телефона. Также пользователи мобильной связи «Ростелекома» экономят на звонках: вызовы внутри сети на домашние телефоны компании по всей России бесплатные. Еще одно дополнительное преимущество - безлимитный интернет-трафик при использовании видеосервиса Wink в мобильном приложении.

Узнать подробнее о пакетных предложениях, услугах и акциях компании можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800-100-08-00.

* Предложение действует при подключении услуг на оптических сетях в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Некрасовке, Хоре, Корфовском, Солнечном, Князе-Волконском, Князе-Волконском-1, Переяславке, Переяславке-2, Гаровке-2 и Эльбане.

Реклама. ПАО «Ростелеком». LjN8KHryv